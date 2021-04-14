محمد صلاح ضمن قائمة مشاهير الرياضة الأعلى أجراً على إنستغرام

المصدر: البيان الإلكتروني

احتل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي المرتبة العاشرة ضمن القائمة السنوية للشخصيات الرياضية الأعلى أجراً على منصة "انستغرام" لعام 2020 بـ 180 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور.

وأشارت سي إن إن عربية نقلاً عن موقع “Hopper HQ” المختص بإدارة التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو احتل المرتبة الأولى بـ 889 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور بمحتوى إعلاني ينشره على صفحته، والتي يتابعها أكثر من 224 مليون شخص من حول العالم.

وفي المرتبة الثانية جاء لاعب الكرة البرازيلي نيمار دا سيلفا بمبلغ قدره 704 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور.

ليحل في المرتبة الثالثة ليونيل ميسي بـ 695 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور.

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