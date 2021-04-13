تفاعل لافت مع تهنئة لابا برمضان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

حظيت تغريدة للتوغولى لابا كودجو، مهاجم نادي العين، هنأ خلالها بقدوم شهر رمضان المبارك، بتفاعل لافت من قبل جماهير نادي العين.

وخلال دقائق معدودة انهمرت عشرات الردود والقلوب البنفسجية ردا على التهنئة.

وغرد لابا على حسابه بتوتير( رمضان مبارك لجميع المسلمين حول العالم، مع التمنيات الخاصة لزملائي لاعبي العين وجمهور الفريق) وأرفق مع التهنئة صورة ظهر فيها الزي الوطني ومتلفحا بشال عليه علم الإمارات وشعار نادي العين.

وانضم لابا كودجو إلى تويتر في يناير من العام الماضي، ويتابعه 3402 من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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