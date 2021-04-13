إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي ريال مدريد، عن إصابة نجمه وقائده المخضرم سيرجيو راموس، بفيروس كورونا، في خبر حزين اليوم، لجماهير النادي الاسباني.

ويتوقع أن تمتد فترة غياب راموس الحالي، بعدما بدأ فترة العزل الصحي، ليتوقف عن التدريبات العائد إليها مؤخراً، بعد معاناته من إصابة عضلية، وكان من المنتظر مشاركته في المباريات مجدداً، عقب مواجهة ليفربول المرتقبة غداً، ضمن مباريات إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد، في وضع قدمه في المربع الذهبي، بعد فوزه ذهاباً في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الأسبوع الماضي بنتيجة 3-1، ويكفيه الخسارة بفارق هدف أو التعادل للوصول إلى الدور التالي.

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