إبراهيموفيتش يسعى لاقتحام التمثيل السينمائي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف آيه سي ميلان الإيطالي الدخول إلى عالم التمثيل من خلال فيلم الشخصيات القصصية الشهيرة "أستريكس وأوبليكس" المقبل، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأعلن النجم السويدي على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" أنه سيجسد شخصية تدعى "أنتي فايروس".

وتعتبر هذه أول مغامرة تمثيلية لإبراهيموفيتش، في فيلم المغامرة الذي سيعرض على منصة نيتفلكس عام 2022.

وسبق لإبراهيموفيتش أن شارك في حفل غنائي، خلال مهرجان سانريمو الغنائي في إيطاليا، عندما شارك في ثنائية غنائية مع لاعب كرة القدم الصربي السابق سينسيا ميهايلوفيتش.

وأثار خبر إعلان إبراهيموفيتش التمثيل حماس جمهوره العريض، الذي سيترقب ظهور اللاعب الشهير بشخصيته الفريدة والفضة أحيانا، على الشاشة الكبيرة.

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