بالفيديو..أدريانو يهرب من «العزل» ليدهس راكب دراجة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دهس المهاجم البرازيلي لويز أدريانو، راكب دراجة أثناء الخروج للتسوق بعد هروبه من العزلة، بعد اختبار إيجابي بفيروس كورونا، وحاول اللاعب تبرير أفعاله بالقول إنه كان يرتدي قناعاً لحظة الخروج من المنزل.

وظهر فحص لاعب ميلان وشاختار دونيتسك السابق، وبالميراس حالياً إيجابياً في الاختبارات الروتينية في ناديه أول أمس الاثنين، وكان من المفترض أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، للحجر الصحي لمدة 10 أيام في المنزل، بما يتماشى مع قواعد النادي على الرغم من عدم ظهور أعراض.

ولكن، كما أوضح في منشور على «إنستغرام»، أن اللاعب غادر المنزل ليصطحب والدته إلى مركز تجاري للتسوق، ويصر اللاعب على أنه كان يرتدي قناعاً ولم يترك سيارته، قبل أن يصطدم بدراجة عندما غادر موقف السيارات، وترك راكب الدراجة بحاجة إلى علاج.

وانتشر مقطع فيديو على موقع «تويتر»، ويظهر فيه أدريانو وهو يقف على الرصيف، بينما راكب الدراجة على الأرض يتلقى العلاج من أحد المسعفين، واعترف أدريانو بخطئه، وكتب على «إنستغرام»: «تلقيت تعليمات بالبقاء في منزل خاضع للحجر الصحي، لكن بالأمس ذهبت إلى السوبر ماركت في المركز التجاري لأخذ والدتي التي لا تعرف كيف تقود السيارة، وبدون أن أترك سيارتي وكنت أرتدي قناعاً، وانتهى بي الأمر بالتورط في حادث اصطدمت فيه بدراجة عند مخرج موقف السيارات».

وأضاف: «ظللت أرتدي قناعي وبعيداً طوال الوقت، لكنني لم أستطع تقديم المساعدة للشخص الذي تعرض للحادث، والجميع بخير، وما كان يجب أن أغادر المنزل، لقد ارتكبت خطأ، وأعترف بذلك، ونحن نعيش في أوقات صعبة، وعلينا جميعاً توخي الحذر واحترام بروتوكولات السلامة، ويمكننا دائماً المساعدة بطريقة ما».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز