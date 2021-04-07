وفاة أنطونيو كالبي لاعب ريال مدريد السابق

المصدر: وكالات

أعلن نادي ليفانتي عن وفاة اللاعب السابق أنطونيو كالبي، الذي ساهم في صعود الفريق خلال جيله الذهبي، إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني عام 1963، وحصد مع ريال مدريد الدوري عدة مرات، فضلاً عن دوري الأبطال.

وتوفي كالبي (81 عاماً)، ولعب في صفوف ليفانتي خلال الفترة بين 1962 و1965، منها موسمين في دوري الدرجة الأولى، ثم ارتدى قميص الفريق الفالنسي بين 1971 و1975 بعد هبوطه.

ومع ريال مدريد (1965-1971)، حصد كالبي الدوري الإسباني ثلاث مرات ودوري الأبطال عام 1966، حيث كان حجر الأساس في دفاع الفريق "الملكي"، إلى جوار دي فيليبي وسانشيز.

وبعد اعتزاله، شغل كالبي عدة مناصب في ليفانتي، مثل مدير النادي والمدرب المساعد وعضو الإدارة الفنية.

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