حقيقة فصل محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة

المصدر: وكالات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة.

وأكدت الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت الوزارة أن ما تردد حول فصل اللاعب محمد صلاح من المعهد لا أساس له من الصحة، وأنه مقيد بالفرقة الأولى بشعبة نظم معلومات بالمعهد، وأنه تقدم بطلب للمعهد للاعتذار عن أداء الامتحانات بسبب احترافه خارج البلاد، وحرصاً من الوزارة على مستقبله لاستكمال مسيرته الاحترافية وافقت على وقف قيده حتى يتمكن من أداء الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك عملا بنص المادة "30" من القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بشأن تنظيم قواعد وقف قيد الطلاب بالمعاهد العليا، وتمت كافة الإجراءات المتبعة وفق صحيح القانون في هذا الشأن.

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