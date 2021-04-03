سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات

المصدر: البيان الإلكتروني

نجت سيدة بأعجوبة بعدما تعرضت السائقة كلوديا هورتغن، لحادث مروع خلال حصة التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تستضيفه مدينة العلا في صحراء السعودية.

وفقدت هورتغن، صاحبة الـ49 عاما، السيطرة على سيارتها عندما كانت قريبة من إنهاء طلعتها، لتنزلق السيارة وتغرز عجلاتها في الرمال قبل أن تنقلب أربع مرات وفق روسيا اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"إكستريم إي"، عبر "تويتر"، فيديو للحظة انقلاب سيارة هورتغن، وعلق قائلا: "السائقة كلوديا هورتغن تتعرض لحادث هائل، وهي بخير".

يذكر أن سباق "إكستريم إي العلا"، انطلق صباح اليوم السبت، وهو أول سباق من سلسلة "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

نجت السائقة الألمانية كلوديا هرتجن (49 عاماً)، من الموت بمعجزة بعدما انقلبت سيارتها 5 مرات خلال تصفيات سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في السعودية، وأصيبت فقط بقطع في اللسان، فيما تعرض هيكل السيارة لأضرار كبيرة.#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7Ld9LiEsEQ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 3, 2021

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