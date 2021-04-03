تعرف على السر في ارتداء اللاعبون لجوارب طويلة ثم تمزيقها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

الجوارب في كرة القدم لها نفس أهمية الأحذية الرياضية، وهي دائماً ما تكون طويلة جداً ومصنوعة من القطن.

ولكن لماذا لا يرتدي اللاعبون جوارب أقصر؟.

والجواب أن الجوارب الطويلة تخفف من الإصابات التي قد تسببها التدخلات العنيفة، وتحمي اللاعبين من لدغات الحشرات التي قد تسكن داخل عشب الملعب، كما أن السماكة العالية للجوارب يمكن أن تخفف من التوتر.

وكذلك قد تمنع من الانزلاقات لكونها تثبت الحذاء أكثر في قدم اللاعب.

في الفترة الأخيرة بدأ اللاعبون باتباع موجة تمزيق الجوارب وانتشرت هذه الظاهرة في دوريات مختلفة، وهو ما جعل المتابعين يتساءلون عن السبب؟.

السر ببساطة يكمن في أن هذه الحركة تحمي عضلة الساق من الإصابة، فهذه الفتحات تعطي حرية للعضلة كي تتمدد خاصة أنها تكون متضخمة أثناء الركض واللعب.

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