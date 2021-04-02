البحث عن ثروة مارادونا في 7 دول

المصدر: متابعة - ايهاب زهدي

طالبت القاضية الأرجنتينية لوسيانا تيديسكو ديل ريفيرو من الدائرة المدنية والتجارية في مدينة لا بلاتا ببوينوس آيرس، والمكلفة بقضية ميراث الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، دول فنزويلا والمكسيك وبيلاروسيا وكوبا وإيطاليا وسويسرا والإمارات، بجمع معلومات حول الممتلكات المحتملة والحسابات المصرفية باسم نجم كرة القدم الراحل.

وتسعى القاضية، لتحديد ممتلكات بطل العالم الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 60 عاماً، نتيجة أزمة قلبية.

وجاء قرار القاضية، بعدما حددت النيابة العامة أن الأبناء الخمسة المعترف بهم للاعب كرة القدم السابق الراحل ليكونوا ورثته الشرعيين، وهم دييغو مارادونا جونيور (34 عاماً)، ودالما مارادونا (33 عاماً)، وجيانينا مارادونا (31 عاماً)، وجانا مارادونا (24 عاماً)، ودييجو فرناندو مارادونا (8 أعوام).

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