مانشستر يونايتد ينعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضحايا حادث تصام بين قطارين في مصر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قلوبنا مع أُسر ضحايا حادث القطارين بمصر، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».

وشهدت مصر حادث تصادم مؤلم صباح اليوم بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها 46 رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

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