صورة لمحمد صلاح تُحرج اتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر اتحاد كرة القدم المصري بياناً رسمياً اعلن فيه غلق معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا،استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ومنع الزيارات عن اللاعبين، وذلك عقب الصورة التي انتشرت خلال معسكر الفراعنة وتجمع نجم المنتخب المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول والمطربة نوران خليل داخل صالة "الجيم" الخاصة بفندق إقامة المنتخب المصري والتي نشرتها المطربة وتسببت في إحراج للاتحاد المصري وفقاً لروسيا اليوم.

وعلقت المطربة على الصورة بالقول:""صورة القرن"، مما أثارت جدلا كبيرا بسبب الإجراءات الإحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.



وقال اتحاد الكرة في بيانه : "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

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