علي مبخوت يدعو إلى تلقي لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

دعا علي مبخوت مهاجم الجزيرة، أفراد المجتمع إلى تلقي لقاح «كوفيد 19»، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى أهمية اللقاح لسلامة الجميع.

وذكر مبخوت في معرض تعليقه على خبر حصول 17 لاعباً من نادي الجزيرة على اللقاح بمستشفى هيلث بوينت أبوظبي، أن ما قام به زملاؤه يعتبر إدراكاً منهم لدورهم الكبير في المجتمع بأن يكونوا قدوة ومثالاً يحتذى به، وقال: أردنا من خلال تلقي اللقاح أن نرسل رسالة للجميع بأهمية التطعيم من أجمل حماية أنفسهم وعائلاتهم.

وأضاف مبخوت: كوننا رياضيين أصحاء وفي أفضل حالاتنا البدنية فإن ذلك لا يعني التراخي أو عدم أخذ الأمور بجدية، فصحة الفرد من صحة المجتمع والسبيل الوحيد لذلك هو التطعيم، وهذا ما جعلني أتلقى اللقاح وأدعو الجميع لفعل الشيء ذاته في أقرب وقت.

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