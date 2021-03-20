وفاة لوريمر أسطورة ليدز يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توفي بيتر لوريمر أسطورة ليدز يونايتد، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد رحلة طويلة مع المرض، ولاعب خط الوسط الأسكتلندي السابق، هو الهداف التاريخي لليدز، برصيد 238 هدفاً على مدى فترتين، لعب خلالهما للنادي، والذي يعتبر رمزاً للفريق. وتم إدخال لوريمر إلى المستشفى في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، بسبب المرض، وأعلن ليدز عن وفاته، صباح اليوم، وتدفقت بعدها رسائل التكريم على لوريمر مع نجوم نادي ليدز الحاليين، ومسؤولي النادي، الذين أشادوا بالأسطورة.

كما أشاد أعضاء مجتمع ليدز يونايتد، بلوريمر على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع، ووضع المشجعون الزهور على تمثال اللاعب خارج استاد إيلاند رود في ليدز، كما أعرب الاتحاد الدولي للكرة «الفيفا»، عن حزنه على وفاة اللاعب السابق.

ولد لوريمر في دندي، وانضم إلى ليدز في صيف عام 1962، بعد أن لفت الأنظار على مستوى الشباب، وظهر لاعب خط الوسط لأول مرة مع الفريق «الأبيض» في سن 15 عاماً، وبعد ذلك بـ 289 يوماً في ذلك الصيف، لا يزال الأسكتلندي، أصغر لاعب لعب وسجل أهدافاً لفريق ليدز على الإطلاق، ولعب مع الفريق الإنجليزي، 705 مباريات، وتعتبره جماهير النادي تاسع أعظم لاعب في ليدز على الإطلاق.

وفاز لوريمر بسبعة ألقاب كبيرة مع ليدز، بما في ذلك لقبان قديمان في دوري الدرجة الأولى عامي 1969 و1974، وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1972، كما قضى المهاجم فترات قصيرة في يورك سيتي وويتبي تاون في إنجلترا، لكنه قضى وقتاً طويلاً في اللعب بالخارج مع فرق تورنتو بليزارد وفانكوفر وايتكابس، بالإضافة إلى هابويل حيفا، ولعب 21 مباراة مع أسكتلندا، ومثلها في كأس العالم 1974، وتقاعد كونه لاعباً في عام 1986، وعين لاحقاً في مجلس إدارة ليدز مديراً للنادي، وتم اختياره كونه أول سفير للنادي في عام 2013، بينما عمل أيضاً معلقاً في راديو بي بي سي ليدز، وراديو يوركشاير.

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