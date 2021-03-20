رعاية يونايتد بـ 235 مليون إسترليني في أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف ريتشارد أرنولد المدير الإداري لمانشستر يونايتد، أن الشريك الجديد «TeamViewer»، لم يقدم أعلى عرض للرعاية، حيث أصر رئيس النادي، على أن الشراكة الجديدة مع العلامة التجارية غير المعروفة، تجلب للنادي شيئاً يتجاوز المال.

وأبرم اليوناتيد هذا الأسبوع، صفقة مدتها خمس سنوات، بقيمة 235 مليون جنيه إسترليني، وهي أكبر صفقة رعاية قميص في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع شركة البرمجيات عن بعد TeamViewer، وذلك بعدما أعلنت شيفروليه، أنها لن تجدد عقدها مع يونايتد، بعد سبع سنوات من الارتباط.

وعلى الرغم من أن الصفقة الجديدة حطمت الرقم القياسي في الدوري الممتاز، إلا أن أرنولد كشف أن الخاطبين المحتملين الآخرين، قدموا عروضاً أكبر لعلامتهم التجارية، ليتم نقشها على قميص يونايتد، لكنهم شعروا بشكل متوازن، أن شركة التكنولوجيا جلبت المزيد إلى الطاولة.

قال أرنولد: «لم يكونوا الأكثر عرضاً، ولكن ما يقدمونه لنا، هو أبعد من المال، لأن برنامج TeamViewer، يساعد في التواصل مع المعجبين، الذين لم يتمكنوا من حضور المباريات خلال العام الماضي، في ظل أكبر ركود اقتصادي، إنه مجرد عام مذهل من التحدي، وعدم اليقين والصعوبة».

ويعتقد أن الصفقة مشابهة لصفقة برشلونة، التي تبلغ قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني لكل موسم مع Rakuten، لكن تبقى اتفاقية TeamViewer، أكبر صفقة للقميص فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبرنامج TeamViewer، له شعار أزرق، ولكن سيتحول إلى اللون الأبيض عند نقشه على طقم يونايتد الأحمر الموسم المقبل، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر ستيل: نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة، لأنها ستوسع بشكل كبير مكانة علامتنا التجارية، وستساعدنا على تسويق مجموعة حلولنا الشاملة لجميع قطاعات العملاء على مستوى العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز