ستيماتش: الهند ستواجه «الأبيض» وعمان بلا خوف

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

أكد الكرواتي إيغورستيماتش، مدرب منتخب الهند أن مواجهتي منتخبه مع الإمارات وسلطنة عُمان ودياً يومي 25 و29 الجاري، من نوعية المباريات التي يحتاج إليها فريقه لمواصلة تقدمه، مشيراً إلى أنه يعلم أن تصنيف المنتخبين في مرتبة أعلى، وهو ما يحقق الاستفادة المطلوبة من المباراة، وقال في مقابلة عبر الإنترنت لقناة الاتحاد الهندي لكرة القدم من دبي، حيث معسكر الفريق: سندخل الملعب في مباراتي «الأبيض» وعمان من دون خوف، ونحتاج إلى التحرك بشكل صحيح، والاستمتاع بالاستحواذ على الكرة، وهو ما أطلبه من لاعبي فريقي، ولا نريد أن نخسر.

وتابع: كونه جزءاً من فلسفتنا الكروية، لا نبحث عن منافس سهل، ولا يمكننا التحسن إلا باللعب أمام فرق أفضل منا، وبعد أن علمنا بتأجيل التصفيات الآسيوية إلى يونيو المقبل، رتبنا خوض مباراتين ودّيتين أمام منتخبي الإمارات وسلطنة عمان.

اختار ستيماتش فريقاً مليئاً بالمواهب الشابة للمباريات الودية، وأوضح أن مجموعة من العوامل دفعته لاختيار هذه التشكيلة، وقال: وصل معظم اللاعبين إلى الفريق على أساس الجدارة، لكن هناك القليل أثبتوا أنفسهم على الساحة الدولية، وبعض المستويات الضعيفة لا ينبغي أن تمحوهم من الفريق.

وتحتل الهند المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط من 5 مباريات، وستكون المباراتان الوديتان بمثابة استعداد لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وربما يكون تأهل المنتخب الهندي إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، بعيد المنال، لكن التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين لا يزال ممكناً بشكل كبير.

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