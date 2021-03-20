الوديات تعيد الحياة إلى المنتخبات الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعود الحياة إلى المنتخبات الوطنية لكرة القدم في القارة الآسيوية، انطلاقاً من مباراة الأردن وعُمان، عندما يلتقي المنتخبان في منطقة غرب آسيا في مواجهة دولية ودية، مساء اليوم السبت، ما يمهد ذلك الطريق لـ11 يوماً من المباريات على مستوى المنتخبات، حيث من المقرر أيضاً خوض بعض مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وبسبب القيود المفروضة بعد جائحة «كورونا»، ستلعب منافسات المجموعات بنظام التجمع، خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021، لكن طاجيكستان ومنغوليا، ستلتقيان ضمن منافسات المجموعة السادسة يوم الخميس المقبل، ومع وجود اليابان التي ستواجه منغوليا في 30 مارس الجاري، في الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وليس لدى كل من طاجيكستان ومنغوليا، مجال للخطأ عندما تلتقيان في دوشانبي، وتستعد منغوليا برصيد 3 نقاط، لمباراتها المقبلة بمعسكر تدريبي في تركيا، بينما اختارت طاجيكستان، التي تحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، تشكيلتها النهائية للمباراة،

بينما تشهد المجموعة الرابعة عودة المنافسة من خلال استضافة السعودية لفلسطين بالرياض يوم 30 مارس الجاري، ويؤدي فوز المنتخب السعودي إلى انفراده بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.

كما تعمل العديد من المنتخبات على الاستفادة بأقصى حد من مرحلة التوقف الدولي، حيث ستلعب كوريا الجنوبية أمام اليابان في أول مباراة ودية بينهما منذ 11 عاماً يوم الخميس المقبل، والذي يشهد مواجهة سلطنة عمان لنظيرتها الهند، بينما تتقابل الأردن مع لبنان في مباراة دولية ودية يوم الأربعاء المقبل، وتلتقي البحرين مع سوريا، وتواجه السعودية جارتها الكويت في اليوم نفسه، قبل مباراة التصفيات الآسيوية أمام فلسطين، وتواجه الكويت نظيرتها لبنان، وتلعب الإمارات مع الهند، وتلتقي أوزبكستان مع العراق في 29 مارس المقبل، بينما يختتم الأردن فترة التوقف الدولي هذه بمواجهة البحرين في اليوم نفسه.

ويشارك منتخبا نيبال وبنغلادش في المنافسة خلال هذه الفترة، حيث تستضيف نيبال بطولة دولية ثلاثية، وتضم أيضاً منتخب قرغيزستان تحت 23 عاماً، على أن تقام المباريات في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري، ومع اقتراب أولمبياد طوكيو، وتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، ستشارك العديد من المنتخبات الوطنية من الفئات العمرية في مباريات دولية ودية، حيث ستواجه اليابان نظيرتها الأرجنتين يوم الجمعة المقبل.

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