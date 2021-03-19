جروح خطيرة في وجه كولار حارس سلافيا براغ

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عانى أوندريج كولار، حارس مرمى سلافيا براغ، من جروح خطيرة فوق عينه اليسرى وأسفلها، بعد تدخل صادم في رأسه من قبل كيمار روف، مهاجم رينجرز.

وتم طرد روف في الدقيقة 61 في المباراة التي خسرها رينجرز 0-2، أمام سلافيا براغ مساء أمس الخميس، ليخسر 1-3 في مجموع المباراتين، ليتأهل الفريق التشيكي إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقام روف ببسط ساقه أثناء مطاردة الكرة، ليكمل بحذائه في وجه حارس سلافيا، الذي غادر الملعب محمولاً على نقالة، وشارك بدلاً منه، الحارس ماتياس فاغنر، وأظهرت الصور المتداولة بعد ذلك مدى الضرر الذي تعرّض له وجه الحارس.

ومنذ الحادث، ظهرت تقارير أخرى تفيد بأن روف تعرّض لانتهاكات عنصرية على إنستغرام، وجاءت التعليقات، في شكل رموز تعبيرية، فيما تعرض لاعب سلافيا أوندريج كوديلا، للهجوم، بعد اتهامه بارتكاب اعتداءات عنصرية من قبل جلين كامارا من رينجرز.

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