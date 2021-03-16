"سي إن إن" تسلط الضوء على انتشار رياضة كايت سيرف في دبي

المصدر: وام

بثت شبكة "سي إن إن" الأميركية العالمية تقريرا مفصلا عن انتشار رياضة ألواح التزحلق على المياه بالمظلات /كايت سيرف/ في شواطئ دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي التي وفرت المناخ المناسب لمرتادي شواطئها الدافئة ورمالها الساحرة لممارسة شتى أنواع الرياضات البحرية ومنها رياضة /كايت سيرف/.

وسلطت الشبكة الأضواء على هذه الرياضة من خلال نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي استضاف خلال شهر يناير الماضي منافسات الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمياه " كايت سيرف " والتي ينظمها النادي منذ 4 مواسم بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

وتحدث في التقرير الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء حول التطور المتواصل لهذه الرياضة ودور دبي الرائد في دعمها .. فيما تحدث بطلنا محمد عبيد المنصوري عميد نجوم هذه الرياضة وقائد المنتخب الوطني عن مشواره وعشقه لهذه الرياضة وحلمه بأن يكون يوما أفضل متسابق في هذه الرياضة بمنطقة الخليج.

ومنح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية - الجهة المسئولة عن الأنشطة الرياضية البحرية في الإمارة - الفرصة لعشاق هذه الرياضة لممارستها في أجواء مثالية حيث تتميز دبي بشواطئها الدافئة ورمالها الساحرة وتوفر سرعات الرياح المناسبة التي تساعد عشاق هذه الرياضة من ممارسة هوايتهم فضلا عن الجهود الكبيرة من الجهات المسئولة في الإمارة من خلال تخصيص أماكن متميزة لممارستها مثل شاطئ نسناس في دبي والذي شهد تنظيم بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات " كايت سيرف " منذ 4 سنوات وباتت البطولة تشهد بزوغ نجم عدد من المواهب الواعدة من الناشئين والشباب.

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