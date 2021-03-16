إصابة مدافع الإنتر بكورونا

المصدر: أ ف ب

أصيب مدافع إنتر الدولي دانيلو دامبروزيو بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن فريقه متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء في بيان.

ويخضع اللاعب البالغ 32 عاما لعزل صحي، بعد تبيّن اصابته بالفيروس خلال جولة الاختبارات الاخيرة الاثنين.

واضاف الفريق الازرق والاسود "سيتبع الفريق الآن الاجراءات الضرورية بحسب البروتوكول الصحي".

ولم يلعب دامبروزيو المباراة الأخيرة لمتصدر "سيري أ" ضد تورينو لعدم شعوره بالراحة، فيما ابتعد إنتر 9 نقاط عن اقرب منافسيه ميلان بفوزه في المباراة 2-1.

ويلتقي فريق المدرب أنتونيو كونتي في مباراته التالية مع ساسوولو، في عملية بحثه عن لقبه الاول في الدوري منذ عام 2010، عندما احرز ثلاثية تاريخية مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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