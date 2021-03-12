الاتحاد الافريقي ينتخب رئيسا جديدا

المصدر: أ ف ب

افتتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجمعة بالرباط أعمال جمعيته العمومية التي ينتظر أن تزكي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا جديدا خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

وسيتبوأ موتسيبي رئاسة الاتحاد بعدما توصّل رئيس الاتحاد الدولي السويسري-الايطالي جاني إنفانتينو إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين العاجي جاك أنوما، السنغالي أغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس.

وافتتح رئيس فيفا أعمال الجمعية العمومية مشيرا إلى أهمية "الوحدة" و"قيمة روح الفريق، التي رأيناها خلال الأشهر الأخيرة في إفريقيا"، منوها بـ"لديكم جميعا نفس الرؤية"،

وأضاف "الآن يجب رفع مستوى كرة القدم الإفريقية إلى العالمية بتعاون مع الفيفا".

فضلا عن اختيار رئيس جديد ينتخب الاتحاد الإفريقي الجمعة ممثله في مجلس فيفا، إضافة إلى أعضاء جهازه التنفيذي.

يتولى موتسيبي قيادة الاتحاد القاري، الذي يضم 54 اتحادا وطنيا، بينما أوقف رئيسه السابق الملغاشي أحمد أحمد من قبل الاتحاد الدولي فيفا خمس سنوات، قبل أن تقلص محكمة التحكيم الرياضي مدة الإيقاف إلى سنتين لخروقات متعلقة بـ"واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب" بالاضافة إلى "إساءة إدارة الاموال".

وسيكون أول جنوب إفريقي يرأس الاتحاد الافريقي، وذلك بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من اثيوبيا والكاميرون ومدغشقر.

وخلافاً لرؤساء سابقين في الاتحاد القاري، قادمين من اتحاداتهم الوطنية، برز اسم موتسيبي من خلال رئاسته نادي ماميلودي صندوانز الجنوب افريقي بطل القارة في 2016. رئس نادي مدينة بريتوريا منذ 2003، قبل اعلانه في الايام الماضية انه سيتخلى عن منصبه لنجله، بحال فوزه في الانتخابات القارية.



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