لاعب جزائري يتعرض للعنصرية في الدوري الإيطالي

المصدر: أ ف ب

أدان نادي كروتوني الايطالي الإساءات العنصرية التي تلقاها مؤخرا الدولي الجزائري، آدم وناس، المعار من نابولي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف اللاعب، المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده، عبر حسابه على "انستغرام"، أنه تلقى إساءات عنصرية بعد تسجيله هدفا خلال فوز فريقه 4-2 على ضيفه تورينو، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري المحلي.

وشارك وناس، البالغ 24 عاما، عبر خاصية القصص، بعض التعليقات المسيئة التي وصلته، وأردفها بتعليق "هل هذا طبيعي؟".

وسجل صانع الألعاب الهدف الأخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع، كان الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني، منذ وصوله إليه على سبيل الاعارة في سوق الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة في الثالث، واختير أفضل لاعب في المباراة.

وتلقى اللاعب عبارات مسيئة حيث تمنى له البعض "الموت" وطالبه "بالعودة إلى إفريقيا" ووصفه أحد التعليقات بأنه "قرد" و"زنجي".

ودان جاني فرينا، رئيس نادي كروتوني، متذيل الترتيب، "الإهانات التي تعرض لها آدم وناس على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "يجب إدانة العنصرية دائما وفي أي ظرف، وبشكل واضح وصريح".

وأردف: "ولا يكفي الحديث عن تصرف (قلة من الناس)، يجب أن يكون لكل شخص موقف لا لبس فيه، خاصة للاشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالا للملايين من الأطفال".

وشدد فرينا على أن "وناس هو لاعب كرة، ولكن قبل كل شيء هو شاب. ما يجعله (مختلفا) عن الآخرين هي موهبته فقط".

وأعاد تورينو نشر البيان على حسابه عبر تويتر وأردفه بتعليق: " لا مكان للعنصرية يا آدم، نحن معك. أطردوا العنصرية".

كما تضامن نادي ميلان، ثاني الترتيب، حيث كتب على تويتر: "نحن نقف الى جانب آدم وناس. نقف ضد أي شكل من اشكال التمييز".

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