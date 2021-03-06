بالفيديو.. لاعب يصطاد تمساحاً عملاقاً
بعد رحلة صيد برية تمكن مدافع فريق كيفلاند براونز لكرة القدم الأمريكية، وايت تيلير، من اصطياد تمساحاً بطول 3 أمتار في ولاية فلوريدا، مع لاعب فريق ميامي دولفينز، زاك زيلر، حيث يستخدم لحم التماسيح في مطبخ الولايات الجنوبية في أمريكا.
وبحسب روسيا اليوم قام اللاعبان، خلال فترة توقف الدوري الأمريكي لكرة القدم، برحلة صيد التماسيح، وتمكن تيلر من صيد تمساح قدر وزنه بـ90 كيلوغراما وطوله 3 أمتار.
يذكر أن وايت تيلير "26 عاما" انضم إلى صفوف فريق كليفلاند براونز منذ عام 2019، قادما من فريق بوفالو بيلز.
شاهد...— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 6, 2021
لاعب يصطاد تمساحاً بطول 3 متر ويحمله على كتفيه https://t.co/qQKtiC5PL2#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/PrMChDpaqa