رسائل توعية من بيليه بعد تلقيه لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حصل بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، على الجرعة الأولى لقاح «كوفيد 19»، في مدينته سانتوس، وشارك الأسطورة البالغ من العمر 80 عاماً، اللحظة التي حصل فيها على اللقاح في ذراعه اليمنى، مع 5.7 ملايين معجب على انستغرام، وقال: «اليوم يوم لا ينسى».

وحذر رمز كرة القدم، متابعيه، قائلاً: «تلقيت اللقاح، لكن الوباء لم ينته بعد، ويجب أن نحافظ على الانضباط للحفاظ على الأرواح حتى يأخذ الكثير من الناس اللقاح».

وأضاف: «يرجى الاستمرار في غسل يديك والبقاء في المنزل إن أمكن، وعندما تخرج من فضلك لا تنس قناعك وحافظ على المسافة الاجتماعية، وسوف يمر هذا إذا تمكنا من التفكير في الآخرين ومساعدة بعضنا البعض».

وكانت البرازيل واحدة من أكثر البلدان تضرراً في العالم منذ بداية جائحة الفيروس، وتوفي أكثر من 257 ألف شخص في البرازيل.

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