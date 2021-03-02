لقاء الخميسي تثير غضب جمهور الزمالك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثارت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، غضب جمهور الزمالك أمس، بعدما احتفلت بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة حالياً، وحارس الزمالك السابق، عبر حسابها الشخصي على "الفيسبوك".

وقامت لقاء بتهنئة زوجها على تألقه أمام الزمالك، ونشرت صورة زوجها، مع بعض الرموز التعبيرية الداعمة لزوجها، وتعبر عن فرحتها بتألقه وتصديه لركلة جزاء، ساعدت فريقه على التعادل السلبي، في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وأثارت احتفالية لقاء، جماهير الزمالك، خاصة عندما ردت عليهم عبر حسابها على "تويتر"، ليدخل الطرفان في جدال ساخن ومثير أشعل "تويتر"، ليتصدر هاشتاج #عاش_اوسه، موقع التواصل الاجتماعي، مع تدخل جماهير الأهلي مشيدة بما يقدم عبد المنصف مع ودي دجلة.

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