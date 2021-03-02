وفاة أسطورة ليفربول ومهاجم اسكتلندا السابق إيان سانت جون

المصدر: دبي - البيان

توفي أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي ، ومهاجم اسكتلندا السابق، إيان سانت جون، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وكان الراحل قد فاز بلقبين في الدوري ، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول، كما مثل اسكتلندا 26 مرة .

ونعى نادي ليفربول الراحل قائلا : " يشعر نادي ليفربول لكرة القدم بحزن عميق لوفاة أسطورة الريدز إيان سانت جون، البالغ من العمر 82 عامًا ".

شارك المهاجم السابق في 425 مباراة للنادي على مدار عقد ناجح للغاية بين عامي 1961 و 1971، وسجل 118 هدفًا.

تحت إدارة بيل شانكلي، كان سانت جون هو صاحب أحد أكثر الأهداف شهرة في تاريخ ليفربول عندما سجل في الوقت الإضافي ليضمن أول كأس لنا على الإطلاق بفوزه 2-1 على ليدز يونايتد في عام 1965.

تم تحقيق لقب الدوري في عامي 1964 و 1966، في حين ساعد الاسكتلندي في وقت سابق الريدز في الدرجة الأولى من خلال تعزيزه في موسمه الأول بعد انتقاله مقابل رسوم قياسية للنادي تبلغ 37500 جنيه إسترليني من مذرويل.

توفي سانت جون مساء يوم الاثنين بسبب المرض.

أصدرت أسرة إيان البيان التالي: "بقلب حزين، علينا إبلاغكم أنه بعد مرض طويل فقدنا زوجًا وأبًا وجدًا. توفي بسلام مع عائلته"

"نود أن نشكر جميع العاملين في مستشفى Arrowe Park على عملهم الجاد وتفانيهم خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية.

"ستكون العائلة ممتنة للخصوصية في هذا الوقت الحزين للغاية".

الجميع في النادي يرسل تعازيه إلى عائلة وأصدقاء إيان في هذا الوقت الحزين والصعب.

أرقد في سلام إيان سانت جون 1938-2021.

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