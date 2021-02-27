ليبرون يستعد لدخول عالم المليارديرات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة، إلى الانضمام لقائمة المليارديرات في عالم الرياضة، والتي تضم أسماء عدة من النجوم مثل تايغر وود وفلويد مايويذر وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، والذين كسبوا أكثر من مليار دولار قبل التقاعد.

ويوشك ليبرون على الوصول إلى مليار دولار من الأرباح بنهاية هذا العام، بما في ذلك 700 مليون دولار في الرعاية والإعلان، وفقاً لمجلة «فوربس» وموقع «سبوتراك».

وطوال 18 موسماً في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، حصل جيمس على 343.863.770 دولاراً من راتبه وحده، وفقاً لما ذكره موقع «سبوتراك»، وسيحصل على 95.4 مليون دولار خلال موسم 2020-2021، بما في ذلك 64 مليون دولار من صفقاته التجارية وفيلمه.

وجيمس لديه اتفاقيات عمل مع العديد من الشركات، بما في ذلك ماكدونالدز ومايكروسوفت وستيت فارم، كما يمتلك أسهماً في شركات ومواقع تجارية على الإنترنت، وفي مايو 2003 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وقع جيمس عقداً لمدة سبع سنوات، بقيمة 90 مليون دولار مع «نايكي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز