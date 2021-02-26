إبراهيموفيتش يوجه سهام الانتقاد إلى ليبرون جيمس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

انتقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، النشاط السياسي لنجم كرة السلة ليبرون جيمس، وشدد أنه يجب على الرياضيين ببساطة القيام بما يجيدون العمل به.

وأعرب إبراهيموفيتش، عن استيائه من الشخصيات المؤثرة المتفرعة في السياسة، وقال عن ليبرون جيمس: «لا أحب عندما يتحدث الأشخاص ذوو المكانة الرياضية عن السياسة».

وكان جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، في طليعة الحملات من أجل العدالة الاجتماعية والتغيير في المجتمع لعدد من السنوات، إذ ساعدت مبادرته الأخيرة على حشد الناخبين للانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات المتحدة.

وألقى جيمس (36 عاماً)، بثقله وراء القتال ضد وحشية الشرطة والعنصرية عبر عام مضطرب، وظهر مرتين في القائمة المختصرة لجوائز لوريوس للرياضة العالمية لعام 2020، بعد أن وضع سياسته الشخصية في الصدارة والوسط.

ولكن عند الحديث عن نشاط الرياضيين في محادثة واسعة النطاق تحدث إبراهيموفيتش عن جيمس، وقال: «افعل ما تجيده، ألعب كرة القدم لأنني الأفضل فيها، وإذا كنت سياسياً، لكنت دخلت السياسة، وهذا هو الخطأ الأول الذي يرتكبه المشاهير عندما يشعرون بأنهم وصلوا إلى أهدافهم، وأعتقد أنه من الأفضل الابتعاد عن هذه القضايا والقيام بما تجيده».

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