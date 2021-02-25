1000 متطوع يستقيلون من أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقدم حوالي 1000 متطوع باستقالاتهم من مهامهم في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، خلال الشهر الماضي، وخلال هذه الفترة استقال أيضاً، رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري، بسبب تصريحات متحيزة ضد المرأة، وتم اختيار رئيس جديد ليحل محله.

والمتطوعون هم العمود الفقري لأي لعبة، حيث يؤدون كل شيء، من إرشاد الناس إلى الأماكن، والترجمة وقيادة الزوار، ويمثل الانخفاض الكبير في أعدادهم، عقبة أخرى أمام طوكيو 2020، والتي تعاني بالفعل من تأجيل غير مسبوق لمدة عام، ونقص في الدعم الشعبي الذي تغذيه المخاوف من وباء فيروس «كورونا».

وقال منظمو أولمبياد طوكيو 2020، إنه ليس كل المتطوعين الذين تنحوا مؤخراً عن منصبهم مستقيلين بسبب تصريحات موري، بعدما أظهرت الدراسات الاستقصائية، أن المتطوعين أعربوا مراراً وتكراراً عن مخاوفهم بشأن فيروس «كورونا».

ويبلغ إجمالي عدد المتطوعين في أولمبياد طوكيو 80 ألفاً، وقال المنظمون إنهم لا يتوقعون تأثر تشغيل الألعاب، نظراً لأن عدد المتقاعدين لا يمثل سوى 1 % من الإجمالي.

وتم تجنيد 30 ألف متطوع آخر بشكل منفصل من قبل حكومة مدينة طوكيو، والتي لم تتمكن من التعليق على الفور على عدد الذين استقالوا، وأثر تأجيل الألعاب على بعض المتطوعين، الذين كانوا في وضع يسمح لهم بالمساعدة العام الماضي، ولكنهم ليسوا كذلك هذا العام، بسبب تغييرات في الوظائف أو تغييرات أخرى في نمط الحياة، مثل الاضطرار إلى رعاية الأطفال الصغار.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين، وبينما تستمر الألعاب في الحصول على الضوء الأخضر للمضي قدماً، يبدو أن سلسلة من التعديلات تحدث على أساس أسبوعي.

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