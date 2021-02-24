بوغبا يتباهى بقصر الـ3 ملايين إسترليني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تباهى بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، بصور ومقاطع لقصره الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه إسترليني، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك نجم مانشستر يونايتد، جماهيره لقطات من غرفة ألعابه على إنستغرام، حيث تم تجهيز المنزل بشكل مثالي للترفيه، وتجنب الملل أثناء عمليات الإغلاق التي شهدها العالم العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وتضمنت أحدث اللقطات، طاولة كرة القدم «فوسبال»، وجدار التذكارات من حياته المهنية، وطاولة بلياردو مخصصة مع الأحرف الأولى من اسمه منقوشة على القماش.

وسبق أن أطل بوغبا على جماهيره في بداية الإغلاق لظروف كورونا، من جانب حمام السباحة في منزله، وكذلك جداره الرائع للأسماك، وملعبه لكرة القدم الصغير، والمصنوع خصيصاً داخل المنزل للحفاظ على مهاراته بعيداً عن قاعدة تدريب كارينغتون في يونايتد.

ويعيش بوغبا في المنزل مع زوجته ماريا ساليس، وابنهما الصغير لابيل، ويحب نجم يونايتد، إضفاء الطابع الشخصي على ممتلكاته، بل إن لديه لعبة شطرنج لامعة مرصعة بالأحرف الأولى من اسمه باللون الذهبي.

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