إصابة بليغة لأسطورة الغولف تايغر وودز بعد تعرضه لحادث سيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض أسطورة الغولف تايغر وودز لحادث أثناء القيادة، تسبب في تعرضه لإصابات بليغة في الساق إثر انحراف سيارته عن الطريق والسقوط من تل شديد الانحدار.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، إن سيارة من نوع "جينيسيس جي في 80"، كان وودز يقودها قد تحطمت على حدود رولينغ هيلز إستيتس ورانشو بالوس فيرديس.

وأشار موقع " إم إس إن بي سي" وفقاً لسكاي نيوز عربية إلى أن نجم الغولف نقل إلى مستشفى في لوس انجلوس الليلة الماضية لتلقي العلاج.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن وودز تلقى العلاج وبدأ في التعافي التدريجي وأنه لم يفقد الوعي خلال الحادث بل ظل مستيقظاً.

وخضع أسطورة الغولف لعملية جراحية قام خلالها الفريق الطبي بزرع قضيب معدني في ساقه.

وأشارت التقارير الطبية إلى إن النجم البالغ من العمر 45 عاما "عانى من إصابات بليغة في العظام بطرفه الأيمن السفلي، وقد تمّ علاجها في جراحة طارئة".

وقام الفريق الطبي بتركيب "قضيب معدني في قصبة ساق وودز لتثبيت الكسور، واستخدمت براغي ودبابيس أيضا لتثبيت العلاج المطبّق في القدم والكاحل".

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