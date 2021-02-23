نصف مليار استرليني تكلفة ملعب إيفرتون الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وافق مجلس مدينة ليفربول على طلب نادي إيفرتون بإنشاء ملعب جديد بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، ويقام في رصيف براملي مور.

ويسع الملعب الذي تم الكشف عن مجسمه في سبتمبر الماضي، 52888 شخصاً.

ومن المقرر أن يتمكن إيفرتون من إكمال أعمال ملعبه الجديد ما بين عامي 2023 و2024، فيما أعلن مجلس مدينة ليفربول دعمه للملعب الجديد، مؤكداً أنه يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي بمليار جنيه استرليني، ويخلق ما يصل إلى 15000 وظيفة، ويجذب نحو 1.5 مليون زائر إلى المدينة كل عام.

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