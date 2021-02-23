إبراهيموفيتش يتسلم جائزة " أسوأ رياضي" في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، الجائزة الساخرة " أسوأ رياضي في إيطالياً" ويطلق عليها جائزة" الخنزير الذهبي"، وهي عبارة عن مجسم ذهبي لحيوان "الخنزير"، وذلك عقب خسارة فريقه لديربي الغضب أمام الإنتر بنتيجة 0-3.

والجائزة الإيطالية الساخرة أسسها المنتج أنطونيو ريتشي عام 1996، وتمنح لأسوأ إعلامي أو رياضي أو سياسي في إيطاليا، ويتسلمها الفائز/الخاسر، بغرض الدعابة.

ورفض عدد من الرياضيين تسلم الجائزة في وقت سابق، ومنهم أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر، الذي رفض تسلم الجائزة منذ أسبوعين، بعد إقصاء فريقه من مسابقة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إبراهيموفيتش، قال عند استلام الجائزة: "خسارة الديربي؟ كان الأمر صعبا. ارتكبنا العديد من الأخطاء، لكننا سنتعافى".

وتابع: "سأذهب إلى المباراة التالية ومعي الجائزة، ربما تجلب لي الحظ

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