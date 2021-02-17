مبابي ونافاس يهديان قميص سان جيرمان لـ«نور محمدوف»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تلقى حبيب نور محمدوف، بطل العالم في الفنون القتالية، قميصين موقعين من كيليان مبابي والحارس كيلور نافاس لاعبي باريس سان جيرمان، بعد فوز فريقهم على برشلونة 4-1 مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا.

والتقط حبيب، المعروف بأنه من معجبي ريال مدريد، غريم برشلونة، مقطع فيديو لنفسه في مدرجات العملاق الإسباني، ولم يقاتل حبيب منذ تقاعده في أكتوبر الماضي، بعد فوزه على جاستن جيثجي.

وكشف الروسي في وقت سابق من هذا الشهر، أنه يتم التخطيط لعقد اجتماع في فبراير مع رئيس منظمة الفنون القتالية، وعن رغبته في ممارسة مهنة في كرة القدم، وعن اتصاله بباريس سان جيرمان، بشأن المضي قدماً نحو تحقيق «حلم طفولته»، بينما ناقش أيضاً الانتقال إلى كرة القدم مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

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