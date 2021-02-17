جماهير الأهلي المصري تدعم مروة ضد التنمر

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تصدر هاشتاج "ادعم مروة عيد عبدالملك "حسابات التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعدما أطلقه جمهور الأهلي، للتصدي للتنمر على اللاعبة من قبل بعض جماهير نادي الزمالك.

وتعرضت مروة وهي لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد، والمحترفة حالياً في صفوف فريق نيس الفرنسي، للهجوم من جماهير الزمالك، بعد تغريدات لها اعتبرتها أيضاً، الجماهير تنمراً على محمود عبد الرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك.

وفي الوقت نفسه، أكدت مروة من خلال تصريحات تلفزيونية أنها لا تعرف أسباب حملة التنمر عليها في الوقت الحالي، رغم أنها آخر مرة تحدثت عن شيكابالا، كان في الأول من ديسمبر 2020، بعد مباراة الأهلي والزمالك.

وأوضحت أنها في وقتها لم توجه إساءة للاعب، وقصدت أن اللاعب بعيد عن مستواه منذ فترة، وربنا كافأه بهدفه في مرمى الأهلي، ولكنه لم يحصل على البطولة لأنه أساء للأهلي.

والجدير بالذكر أن مروة أول لاعبة مصرية تحترف بالخارج في تاريخ أي لعبة جماعية، وأفضل جناح أيسر في أفريقيا عام 2004، وهدافة بطولة أفريقيا عام 2004، وهدافة الدوري الفرنسي لكرة اليد موسم 2013 -2014، برصيد 249 هدفاً.

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