سرواش يحصل على الدكتوراه في الإدارة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصل أيوب سرواش، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى السابق، ونادي الوصل، على شهادة الدكتوراه في الإدارة الحديثة للمؤسسات الرياضية في مواجهة الأزمات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من أكاديمية كامبردج للدراسات العليا في المملكة المتحدة، وبالتعاون مع أكاديمية ريدفي مصر.

وقدم سرواش رسالته تحت إشراف لجنة مناقشات من قبل البروفيسور مايكل سميث من أكاديمية كامبردج للدراسات العليا، والدكتور محمد العدوي عميد أكاديمية ريدفي، والدكتور ماهر عزت رئيس مجلس الأكاديمية الدولية للدراسات الاقتصادية والرياضية.

ويملك سرواش مسيرة رياضية متميزة، حيث كان بطلاً للدولة والخليج، ولديه 5 أرقام قياسية في سباق المشي، وهو أيضاً عضو في لجنة انتقاء المواهب الرياضية في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ويعمل أيضاً مدرباً لرياضة المشي.

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