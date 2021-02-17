الأندية الإنجليزية تطلب إعفاء لاعبيها الدوليين من الحجر الصحي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طالبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بإعفاء خاص للاعبيها من السفر إلى دول «القائمة الحمراء» للمشاركة مع منتخبات بلادهم في الاستحقاقات الدولية الشهر المقبل، دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

وقيود السفر الحكومية البريطانية، تشترط الطلب من اللاعبين عزل أنفسهم في فندق لمدة 10 أيام عند عودتهم من الارتباطات الدولية إذا كانوا قد سافروا إلى دولة مدرجة في «القائمة الحمراء» في المملكة المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) إرشادات جديدة تنص على أن الأندية غير مضطرة للسماح للاعبيها بالمشاركات الدولية مع منتخبات بلادهم، إذا كانت فترة الحجر الصحي الإجباري عند عودتهم تتجاوز 5 أيام أو أكثر.

ويتوقع أن تستخدم بعض الأندية إرشادات «فيفا» لمنع اللاعبين من الانضمام لمنتخبات بلادهم، في الوقت الذي أكد فيه بعض اللاعبين إصرارهم على تمثيل بلدانهم، وهو الأمر الذي دفع الأندية الإنجليزية للتخطيط لتقديم الطلبات للحصول على الإعفاء المناسب الذي يسمح لنجومها بالسفر إلى وجهات محظورة دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم، في ظل عدم وجود أي استثناءات حالية للرياضيين العائدين من الدول الموجودة على القائمة الحمراء.

وإذا قبلت الحكومة الإنجليزية طلبات الأندية، فإن تشكيلات العديد من المنتخبات الوطنية لن تتأثر في الفترة المقبلة، كما أن مخاوف الأندية الإنجليزية، سوف تتبدد من حدوث اضطرابات في تشكيلة لاعبيها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تستضيف بعض الدول المدرجة في القائمة البريطانية الحمراء، مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وباراغواي والبرتغال وجنوب أفريقيا، مباريات الشهر المقبل، وفي ظل الظروف الحالية، ستترك العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز معرضين لخطر الغياب عن المباريات الحاسمة إذا اضطروا إلى الحجر الصحي عند العودة في المملكة المتحدة.

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