حارس مرمى تصدى للصوص..فقطعوا يده

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تعرض بدر أنور قدميري، حارس مرمى نادي الوداد المغربي لفريق تحت 17 عاما ، لاعتداء شنيع من طرف لصوص حاولوا سرقة هاتفه وانهاولوا عليه بالضرب في الشارع بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب له في قطع على مستوى أربطة وأعصاب اليد اليسرى.

ونشر الوداد بيانا على موقعه الرسمي جاء فيه: تعرض حارس نادي الوداد الرياضي لأقل من 17سنة، بدر أنور قدميري، لاعتداء شنيع من طرف مجهولين بدافع السرقة..

وأضاف البيان: الاعتداء تسبب في قطع على مستوى أربطة وأعصاب اليد اليسرى، لينقل على اثر ذلك إلى المستشفى حيث أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح..

وتابع: يتواجد اللاعب حاليا بمصحة الشيخ خليفة لتلقي العلاج و الرعاية الضروريين تحت إشراف طبيب الفريق أنس شاغو، ومتابعة مباشرة من إدارة نادي الوداد الرياضي.

وكشف مصدر طبي لموقع القناة الثانية المغربية، نجاح العملية الجراحية التي أجريت لحارس مرمى نادي الوداد واستقرار حالته الصحية وتجاوبه مع العلاج.

ورفض طبيب نادي الوداد الحديث عن تأثر مسيرة اللاعب الرياضية بسبب الاعتداء، موضحا أن لا يمكن معرفة ذلك على المدى القصير وأن الأمر يحتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدا أن هاجس الفريق الطبي هو إنقاذ يد اللاعب في أسرع وقت وهو ما تم بفضل الجهود الطبية.

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