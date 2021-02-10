شرطة برلين تعثر على صديقة مدافع بايرن ميونخ مقتولة في منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت شرطة برلين على كاسيا لينهارت، صديقة جيروم بواتنج مدافع بايرن ميونخ، السابقة، مقتولة في منزلها، بعد أسبوع فقط من انفصالهما.

وصح متحدث باسم الشرطة:" في تمام الثامنة والنصف مساءً، تم تنفيذ عملية في شارلوتنبورج للاشتباه في انتحار السيدة كاسيا لينهارت".

وأضاف: "تم العثور عليها ميتة في منزلها، ولا يوجد دليل على قتلها من قبل شخص آخر، وتبدو أنها عملية انتحار".

واختتم: "سنواصل البحث عن الحقائق، لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي".

جيروم بواتنج أعلن أنهما انفصلا بعد وقوع حادث تعرضت له كاسيا في برلين، بينما كانت هناك اتهامات شديدة ضد بعضهما البعض بعد الانفصال، حسب ما أكدت صحيفة "فاناتيك" التركية.

كاسيا أكدت أن العلاقة قد انتهت بسبب أكاذيب بواتنج، وخيانته لها، ووصفت لاعب بايرن ميونخ بأنه مثل الشيطان.

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