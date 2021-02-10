وفاة والدة يورغن كلوب مدرب ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

توفت والدة المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب عن عمر " 81" سنة، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «كلوب» لن يتمكن من حضور الجنازة بسبب قيود السفر، وفقًا لتقارير في ألمانيا.

ومن جانبه، أعرب مدرب ليفربول عن حزنه الشديد، مؤكدًا أنها كانت تمثل له كل شيء، وأنها كانت تجسيدا حقيقيا لمعنى الأم، وأنه خسر جزءًا كبيرًا من حياته.

وتابع: «ما يؤلمني جدًا هو أنني لن أتمكن من السفر لتوديعها وحضور الجنازة، كشخص مؤمن أنا أعلم أنها في مكان أفضل الآن».

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