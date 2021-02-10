راشد بن حميد النعيمي يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح مهمة مسبار الأمل

المصدر: وام

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم القيادة الرشيدة بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ .

وقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على هذا الإنجاز العلمي التاريخي الذي وضع الإمارات مع طليعة الدول المتقدمة المهتمة بعلوم الفضاء.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن، وتوفير كل سبل النجاح من أجل تحقيق الإنجازات في جميع المجالات، بما فيها المجالات العلمية، مؤكداً أن "عيال زايد" كانوا على قدر المسؤولية حيث أبهروا العالم بهذا الإنجاز العلمي الرائع .

وقال الشيخ راشد بن حميد إن مسبار الأمل محفز لكل فرد يعيش في هذا الوطن الذي تعانق رايته الفضاء، وأكبر دافع لنا جميعا للعمل والعطاء والإبداع، مؤكداً أن أسرة كرة القدم الإماراتية تستلهم من هذا الإنجاز العلمي الكثير .

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