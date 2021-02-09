450 قطعة يضعها ليفربول في مزاد علني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

إذا كنت من مشجعي ليفربول الذين يتخيلون دائماً امتلاك قطعة من التذكارات التي يراها أبطالك ويتأثرون بها كل يوم، فلن تحصل على فرصة أفضل أبداً من المزاد الضخم الذي يتم خلاله عرض 450 قطعة للبيع، بقيمة تزيد على 200 ألف جنيه استرليني، من قاعدة تدريب ميلوود التي تم إغلاقها أخيراً في النادي الشهر المقبل.

وتتضمن المعروضات كل شيء بداية من أبواب الخزانات واللافتات، إلى سماعات المدرب الألماني يورغن كلوب، وإذا كان لديك مساحة في المنزل أو في حديقتك، فيمكنك حتى امتلاك جدار ميلوود الأبطال الشهير الذي يؤرخ لجميع إنجازات النادي، ويتم تخصيص حصيلة هذا المزاد لمؤسسة ليفربول وجمعيات خيرية أخرى في الأندية.

وغادر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر الماضي، ميلوود قاعدة تدريبهم منذ الخمسينيات، إلى منشأة جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه استرليني في كيركبي، والآن يتم بيع جميع أنواع العناصر بالمزاد العلني من قبل متخصص التذكارات الرياضية جراهام بود في 2 مارس المقبل.

وستكون من أهم المعروضات في المزاد، جدار الأبطال الخشبي، والذي كان في حفل الاستقبال الرئيسي في ميلوود، ويسرد جميع جوائز النادي على مر السنين، ومن المتوقع أن يجلب ما بين 7500 و15000 جنيه استرليني، إلى جانب زوج من الأرائك الجلدية ذات اللون الكريمي بقيمة 7000 جنيه استرليني، وطاولة قهوة مغطاة بالزجاج بقيمة 3000 جنيه استرليني، وكانا ضمن محتويات مكتب المدرب الألماني.

ولكن الأكثر غرابة، يمكنك المزايدة على زوج من سماعات الرأس للمدرب، والمصممة للاستماع إلى موسيقى الهيفي ميتال، بقيمة 350 جنيهاً استرلينياً، ويمكنك حتى امتلاك الملابس من سترات وقبعة بيسبول موقعة، ولافتة منشأة تدريب ميلوود، والمتوقع بيعها مقابل ما بين 5000 و10000 جنيه استرليني.

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