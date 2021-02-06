بالفيديو.. لاعبة تنس تطلب من الحكم معاقبة مدربها

المصدر: دبي-عدنان الغربي

طلبت لاعبة تنس رومانية في حادثة غريبة عن الملاعب الرياضية من الحكم توجيه إنذارا لمدربها بسبب كثرة كلامه ولكونه رفض الالتزام بالصمت ما شتت تركيزها خلال المباراة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن لاعبة التنس الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 72 عالميا وهي تجلس على الدكة لأخذ قسط من الراحة بين شوطي المباراة وفي الأثناء لم يتوقف مدربها عن توجيه بعض النصائح إليها فردت عليه قائلة " أخرس، أخرس" قبل تفاجئ الحضور والمشاهدين بطلب غريب من الحكم، قائلة: هل بإمكانك أن توجهي تنبيها له؟ إنه لا يتوقف عن الكلام خصوصا عندما أكون قريبة منه، هو يتحدث كثيرا هنا..هناك..هو لا يسكت، أخبرته 10 مرات أن يصمت.

وأضافت: أخبرته مرارا أنه لا يمكنه التكلم كثيرا.

وجرت تفاصيل هذه القصة الطريفة خلال مباراة ربع نهائي بطولة غرامبيانز الأسترالية التي خسرتها كريستيا من الأمريكية آن لي بمجموعتين دون رد 6-3 و6-1.

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