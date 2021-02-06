رسالة عاطفية من رونالدو إلى جماهيره بمناسبة عيد ميلاد الـ36

المصدر: دبي-عدنان الغربي

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بعيد ميلاده الـ 36 مع أسرته، ونشر "الدون" عبر حسابه في "انستغرام" صورة للاحتفالية العائلية.

ووجه رونالدو رسالة عاطفية إلى متابعيه وجماهيره قائلا: "36 سنة ، لا يصدق! يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ بالأمس ، لكن هذه الرحلة مليئة بالفعل بالمغامرات والقصص التي يجب تذكرها. أول كرة لي ، فريقي الأول ، هدفي الأول ... الوقت يمر بسرعة".!

وأضاف: من ماديرا إلى لشبونة ، ومن لشبونة إلى مانشستر ، ومن مانشستر إلى مدريد ، ومن مدريد إلى تورينو ، ولكن قبل كل شيء ، من أعماق قلبي إلى العالم ... لقد قدمت كل ما بوسعي ، ولم أتراجع أبدًا وحاولت دائمًا تقديم أفضل نسخة ممكنة مني، في المقابل أعطيتموني حبكم وإعجابكم ووجودكم ودعمكم غير المشروط، لن أتمكن أبدًا من شكركم بما فيه الكفاية، لم أكن أفعل كل ذلك من دونكم.

وتابع: بينما أحتفل بعيد ميلادي السادس والثلاثين والعام العشرين كلاعب كرة قدم محترف ، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أعدكم بـ 20 عامًا أخرى من اللعب ولكن ما يمكنني أن أعدكم به هو أنه طالما استمررت في العمل ، فلن أقدم أقل من 100٪ من مستواي.

وختم: أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم وعلى رسائلكم ومبادراتكم الطيبة خلال هذا اليوم، هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولكم جميعًا مكانة خاصة في قلبي.

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