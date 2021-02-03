5 دعاوى قضائية "في يومين" بحق إعلامي رياضي عراقي

المصدر: دبي-علي شدهان

تلقى الإعلامي الرياضي العراقي المعروف حيدر زكي، 5 دعاوى قضائية صادرة بتاريخ أمس واليوم، تلزمه بالحضور إلى محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، لتدوين أقواله في القضايا المقامة ضده، وبعكسه تتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة.

درجال ونشأت

ورفع الدعاوى الخمس، عدنان درجال نجم كرة القدم العراقية السابق، وزير الشباب والرياضة حاليا، ونشأت أكرم نجم أسود الرافدين السابق، وإياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، واسعد لازم عضو الهيئة، على خلفية شكاوى يتهمون فيها حيدر بالتعرض إليهم عبر برنامجه الرياضي الشهير "ستوديو الجماهير"، والذي يقدمه من قناة دجلة الفضائية العراقية.

ملفات شائكة

واشتهر الإعلامي حيدر زكي بفتح ملفات شائكة جدا في ماضي وحاضر ومستقبل الرياضة العراقية عموما، وكرة القدم خصوصا، واستضافة شخصيات مرموقة غالبا ما تتسم بجرأة الطرح عبر برنامجه الواسع الانتشار داخل وخارج العراق، ما حول الإختلاف في وجهات النظر بشأن تلك الملفات، إلى خلافات عميقة أدت في نهاية المطاف إلى اللجوء للقضاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز