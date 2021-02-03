عزل المئات في بطولة استراليا المفتوحة بعد اكتشاف حالة إيجابية بكورونا

المصدر: أ ف ب

سيتمّ عزل المئات من اللاعبين والموظفين المشاركين في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام، بعد حالة ايجابية لاحد العاملين في الفنادق المخصصة للاعبين.

بيد ان رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز اعتبر بان هذه الخطوة لن يكون لها اي تأثير على البطولة الاسترالية التي تنطلق الاثنين المقبل في ملبورن.

وكشف اندروز ان الشخص المصاب كان موظفا في فندق "غراند حياة" وبالتالي كل اللاعبين الذين يمكثون في هذا الفندق يُعتبرون من المخالطين.

واضاف اندروز الذي عقد مؤتمرا صحافيا على عجل في وقت متأخر (بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي) "ثمة 500، 600 شخص بينهم لاعبون وموظفون وآخرون يُعتبرون مخالطين وبالتالي سيتم عزلهم الى حين خضوعهم لفحص تأتي نتيجته سلبية وهذا الامر سيحصل غدا (الخميس)".

وكون النتائج غالبا ما تأتي خلال 24 ساعة، فان لا خطر على اقامة بطولة استراليا المفتوحة مطلع الاسبوع المقبل بحسب قوله "قد يتأثر برنامج مباريات الغد استعدادا للبطولة، لكن في هذه اللحظة لا تأثير على البطولة بحد ذاتها".

وتقام حاليا ست دورات للرجال والسيدات في مدينة ملبورن في اطار الاستعدادات للبطولة الكبيرة.

وكان اللاعبون واللاعبات المشاركون في بطولة استراليا خضعوا للحجر الصحي في غرف فنادق مخصصة لهم لدى وصولهم قبل نحو 20 يوما الى استراليا وذلك تنفيذا للاجراءات الصحية المعتمدة في البلاد على القادمين اليها.

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