آلان نجم ايفرتون يتضامن مع ابنه المصاب بـ"الثعلبة"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تضامن البرازيلي آلان نجم ايفرتون الإنجليزي، مع ابنه الصغير ميغيل، والمصاب بمرض "الثعلبة"، بأن تركه يقص له شعره، في لافتة جميلة من اللاعب، والذي التقط له صورة وفيديو مع أبنه أثناء قص الشعر.

وكان قد تم تشخيص إصابة ميغيل بالثعلبة عندما كان في الرابعة من عمره، وهو مرض من أمراض المناعة الذاتية، تتسبب في فقدان الشعر بالكامل، ومن أجل أن يبدو آلان مثل ابنه أكثر، ويجعله يشعر بتحسن نفسي، أخرج ماكينة الحلاقة الكهربائية، ونشر صورته بعد الحلاقة على "انستغرام".

وتحدثت تاييس فالنتيم زوجة آلان، عن ظروف ابنهما الصحية، قائلة: "فكرت كثيراً قبل طرح هذا الموضوع على العلن، ومشاركتكم الطريق الذي سلكناه منذ أن كان ميغيل يبلغ من العمر 4 سنوات، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بالثعلبة، وهو مرض مناعي شديد، والمشكلة الرئيسية الوحيدة نفسية في حياة الطفل، مع تساقط الشعر، ولكن ميغيل لدينا يتمتع بصحة جيدة ونادراً ما يحتاج إلى تناول دواء".

وغاب آلان عن الكثير من المباريات الأخيرة بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة ضد ليستر خلال فترة عيد الميلاد، ومن المأمول أن يعود إلى اللعب قريباً، ولا يزال ايفرتون، لديه الأمل في الحصول على مكان في أوروبا.

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