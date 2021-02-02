القبض على جويلينتون بسبب "قصة شعر"

المصدر: البيان الرياضي

يخضع جويلينتون (24 عاماً)، نجم نيوكاسل، للتحقيق بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه بشأن قصة شعر كسر بها قواعد "كوفيد- 19"، بعد أن نشر لاعب الكرة، صورته أثناء قص الشعر خلال الإغلاق.

كما يواجه اللاعب قرار تأديب داخلي من قبل ناديه نيوكاسل، فيما وصف توم باكستر الذي كان يقوم بقص شعر اللاعب، بوصف جويلينتون بـ "الأحمق''، بعد أن تسبب منشور اللاعب على إنستغرام، في التحقيق مع مصفف الشعر الشهير الحائز على العديد من الجوائز، والذي قال أيضاً، أنه لم تكن هناك قصة للشعر، ولكن جلسة تصوير قانونية.

ويتوقع أن توقع غرامة مالية كبيرة أيضاً على نادي نيوكاسل يونايتد، والذي أصيب في السابق بتفشي فيروس كورونا، وهو ما دفع النادي للتعهد باتخاذ الإجراء المناسب داخلياً تجاه المهاجم الذي لم يشارك في فوز فريقه 2-0 يوم السبت الماضي على إيفرتون.

وأكدت قوة شرطة نورثمبريا، أنها تحقق الآن مع اللاعب والمصفف، لانتهاك قواعد فيروس كورونا، والتي تتضمن اغلاق محلات مصففي الشعر في أوائل يناير الماضي، بعد أن دخلت إنجلترا في إغلاق وطني ثالث.

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