بالفيديو..مدربة رياضة توثق لحظة الانقلاب العسكري في ميانمار

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قامت مدربة رياضة بتوثيق لحظة الانقلاب العسكري في ميانمار عن طريق الصدفة عندما كانت تقدم دروسا في التمارين الرياضية لمتابعيها على صفحتها عبر حسابها في الفيسبوك.

يبدو أن مقطع فيديو التمارين الرياضية تم تصويره صباح الاثنين الماضي، بينما كان الانقلاب جاريًا ، حيث التقط مشهدًا سرياليا لدخول قافلة عسكرية المنطقة المحظورة بالبرلمان على إيقاع موسيقي مفعم بالحيوية، وظهرت المدربة وهي مدرسة تربية بدنية بوزارة التربية بميانمار ، واسمها خينغ حنين واي ، ترقص لمدة ثلاث دقائق ، ويبدو أنها غافلة عما يدور خلفها من أحداث.

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو اسم "أول فن عظيم في القرن الحادي والعشرين" و "أجواء جنونية 2021".

كان الفيديو مذهلاً لدرجة أن المتابعين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت ترقص أمام شاشة خضراء، وأشاروا إلى أن ظل المدربة الذي يختفي جزء منه في الفيديو ولكن من غير المحتمل أن يكون مزيفا، حيث يظهر البحث أنها كانت ترقص على درج دوار ليس بعيدا عن برلمان ميانمار، ولهذا السبب يبدو الظل مقطوعا.

وقامت المدربة في وقت لاحق من ذلك اليوم بنشر مقاطع فيديو إضافية من الموقع نفسه

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