أزمة نقدية تهدد ارسنال بخسارة 100 مليون استرليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواجه ارسنال، أزمة نقدية مع عدم رغبة حاملي تذاكر الموسم، في إعادة التوقيع لشراء تذاكر موسم جديد، نظراً لعدم تحديد موعد محدد لعودة الجماهير لمشاهدة مباريات ارسنال في ملعبه.

وهناك حوالي ثلث تذاكر الموسم الحالي جاهزة للتجديد، ويتردد العديد من مشجعي ارسنال من كبار الشخصيات، في إعادة التوقيع نظراً لعدم اليقين بشأن متى وكم مرة سيسمح لهم بحضور المباريات في استاد الإمارات.

ونجح النادي في الحد من خسائره قصيرة المدى بسبب الإغلاق، عن طريق مدفوعات التذاكر الموسمية المصرفية، مقابل توفير أرصدة للمواسم المستقبلية، لكن هذا النموذج لن يعمل في الفترة المقبلة، مع المشجعين الذين لا يخططون للتجديد، حيث يحق لهم استرداد الأموال.

وتعد مبيعات تذاكر ارسنال مصدراً كبيراً للإيرادات، وتوفر 40% من دخلهم في يوم المباراة، من 15% فقط من مقاعد الملعب، مع توقع النادي خسائر تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني بسبب غياب الجماهير بنهاية الموسم الجاري.

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